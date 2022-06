Arábia Saudita suaviza medidas contra covid a um mês de peregrinação a Meca

Arábia Saudita anunciou, nesta segunda-feira (13), que não exigirá mais máscaras na maioria dos espaços fechados, mais um passo para suspender as restrições anticovid-19 antes da peregrinação a Meca no próximo mês.



O reino se prepara para receber cerca de 850.000 peregrinos do exterior para participar do Hajj anual.



O uso de máscara continuará sendo obrigatório na Grande Mesquita de Meca e na Mesquita do Profeta na cidade de Medina, onde o profeta Maomé está enterrado, disse a agência oficial de notícias saudita nesta segunda-feira, citando uma fonte do Ministério do Interior.



Para além destas determinações específicas, "não se exige mais o uso de máscaras em locais fechados", embora os proprietários dos estabelecimentos possam impor sua obrigatoriedade, se assim desejarem, acrescenta a agência.



O reino também não exige mais que as pessoas apresentem comprovante de vacinação, quando quiserem entrar em espaços fechados.



A pandemia da covid-19 afetou em grande medida as peregrinações muçulmanas. Elas costumam ser uma das principais fontes de renda do reino, com em torno de US$ 12 bilhões por ano.



Um dos cinco pilares do Islã, o Hajj deve ser realizado pelo menos uma vez na vida por todos os muçulmanos que tiverem os recursos necessários.