Bitcoin negociado a menos de US$ 25.000, menor nível em 18 meses

O bitcoin era negociado nesta segunda-feira abaixo dos 25.000 dólares, o menor valor em 18 meses, no momento em que os investidores evitam ativos de risco diante da queda das Bolsas.



A criptomoeda mais popular do mundo registrava queda de de 10%, a US$ 24.692, nas negociações da manhã em Londres, um nível que não era observado desde dezembro de 2020.



Os temores de um forte aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e de uma recessão afetam as Bolsas ao redor do mundo nesta segunda-feira, após a publicação na sexta-feira de dados da inflação americana mais elevados que o previsto.



"A correlação entre os mercados de valores e o bitcoin continua ganhando força", disse o analista Naeem Aslam, da AvaTrade.



O valor da unidade virtual caiu 65% desde que atingiu o máximo histórico em novembro de 2021.



Em 2021, o setor incipiente atraiu cada vez mais participantes das finanças tradicionais, cujo apetite pelo risco era alimentado pelas políticas flexíveis dos bancos centrais de todo o mundo.



Mas o aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), em sua tentativa de combater a inflação fora de controle, está pesando nos mercados.