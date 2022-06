Mochila e itens pessoais são encontrados em área de busca do jornalista e o indigenista desaparecidos

Foram encontrados neste domingo (12) uma mochila, sandálias, um notebook e outros itens pessoais na área de buscas do jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, desaparecidos há uma semana na Amazônia, informaram os bombeiros.



"Nessa mochila, tinha notebook, todos os pertences, meias, camisas, bermudas", disse em Atalaia do Norte (AM) um porta-voz do Corpo de Bombeiros ao jornal Estado de S. Paulo, que não divulgou seu nome.



Mergulhadores encontraram esses objetos submersos perto da casa do único detido até agora no caso, Amarildo da Costa Oliveira, afirmou Barbosa Amorim, coordenador da equipe de bombeiros citado pelo G1.



"A partir do local em que encontramos hoje essas mochilas nós vamos dar continuidade nos mergulhos, principalmente nas árvores próximas, para nos certificar que não há nenhum outro material ali amarrado", acrescentou.



Phillips, de 57 anos, colaborador do jornal britânico The Guardian, e Pereira, de 41, viajavam juntos de barco pela região do Vale do Javari, uma área remota no extremo oeste do estado do Amazonas, realizando entrevistas para um livro sobre preservação ambiental.



Eles foram vistos pela última vez na manhã de domingo, na comunidade de São Gabriel, não muito longe de seu destino, a cidade de Atalaia do Norte.



Testemunhas disseram que viram o pescador Amarildo Oliveira, de 41 anos, passar de lancha em alta velocidade na mesma direção que Phillips e Pereira, pouco antes do desaparecimento.