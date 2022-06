ONG contra tortura anuncia sua dissolução na Rússia

O diretor da ONG russa Comitê Contra a Tortura anunciou neste domingo (12) a dissolução de sua organização, ao considerar sua designação como "agente estrangeiro" pelas autoridades de Moscou como um "insulto e calúnia".



"Não queremos continuar trabalhando sendo classificados como 'agentes estrangeiros'. Consideramos este termo um insulto e uma calúnia" anunciou seu dirigente, Serguei Babinets, no Telegram.



"Apesar da utilidade evidente da nossa missão, as autoridades se esforçam há anos para considerá-la como estrangeira e nociva", acrescentou, considerando que "as autoridades estão enviando um sinal de que a tortura é (ou já se tornou) um aspecto da política do governo".



A ONG de combate à tortura, fundada em 2000, milita para obrigar as autoridades a investigar os maus-tratos infligidos pelas forças de segurança e acabar com os mesmos. A ONG trabalhou em particular na situação na Chechênia.



Os "agentes estrangeiros" estão sujeitos a inúmeras obrigações e procedimentos cansativos, sob pena de sanções significativas. Eles devem também indicar esse status em cada uma de suas publicações.



A classificação do Comitê contra a Tortura como "agente estrangeiro" ocorre em um contexto de repressão a qualquer voz crítica na Rússia, especialmente após a intervenção militar na Ucrânia no final de fevereiro.