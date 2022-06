Ataques atribuídos a jihadistas deixam seis mortos em Burkina Faso

Ao menos seis pessoas morreram no sábado no norte de Burkina Faso em vários ataques atribuídos a jihadistas, informaram neste domingo à AFP fontes militares e do governo local.



"Um ataque terrorista matou seis civis e deixou pelo menos quatro feridos" em Alga, uma cidade na província de Bam, disse uma fonte das forças de segurança.



"Os terroristas procedem em sua maioria de Boulounga e da área de garimpo de Alga", que estão separados por um quilômetro, explicou um morador entrevistado pela AFP, que confirmou o mesmo balanço.



"Eles queimaram casas e saquearam propriedades no local de busca de ouro", acrescentou.



Burkina Faso, em particular o norte e o leste, é alvo de ataques jihadistas desde 2015, executados por movimentos vinculados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, que provocaram mais de 2.000 mortes e deixaram e 1,9 milhão de pessoas deslocadas.