Morre a mulher que foi esfaqueada em campus universitário na Alemanha

Uma mulher de 30 anos morreu em consequência dos ferimentos após um ataque com faca na sexta-feira em um campus universitário da Alemanha, informaram neste domingo a polícia e o Ministério Público.



A vítima era uma professora assistente que participava de uma conferência na Universidade de Ciências Aplicadas de Hamm-Lippstadt.



Outras três pessoas, todas de 22 anos, também foram feridas antes que os estudantes conseguissem controlar o agressor.



O suspeito, um estudante universitário de 34 anos, foi transferido para um centro psiquiátrico no sábado. De acordo com o MP, ele provavelmente sofre de esquizofrenia paranoica.



Segundo a promotoria, ele havia abandonado na sexta-feira o hospital psiquiátrico em que estava internado após uma tentativa de suicídio e atacou as vítimas de maneira aleatória com duas facas de cozinha.



Uma das estudantes feridas recebeu oito facadas no estômago e teve que passar por uma cirurgia de emergência, mas sua vida não corre perigo.



As outras duas vítimas tiveram ferimentos de menor gravidade.