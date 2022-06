Britânico que lutava ao lado das forças de Kiev morre na Ucrânia

Jordan Gatley, um ex-soldado britânico que lutava na Ucrânia ao lado das forças de Kiev contra os russos, foi morto a tiros, informou neste domingo sua família, que o chamou de "herói".



Seu pai, Dean Gatley, afirmou no Facebook que o filho deixou o exército britânico em março e viajou à Ucrânia "após uma cuidadosa consideração".



Gatley disse que seu filho foi morto na cidade de Severodonetsk, leste da Ucrânia, que está sob intensos ataques russos.



Os colegas ucranianos elogiaram "sua riqueza de conhecimento, suas habilidades como soldado e seu amor pelo trabalho", disse o pai. "Ele realmente foi um herói e estará para sempre em nossos corações", acrescentou.



Em abril, o governo informou que um cidadão do Reino Unido morreu na Ucrânia e outro estava desaparecido. Ambos haviam participado em combates contra as forças russas.