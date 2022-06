A diretora geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo Iweala, se declarou "cautelosamente otimista" sobre a possibilidade de a conferência ministerial da organização alcançar acordos sobre um ou dois temas



A conferência do órgão de decisão supremo da OMC - a primeira em mais de quatro anos devido à pandemia - começa neste domingo em Genebra com a esperança de obter acordos sobre a pesca, patentes de vacinas anticovid ou para uma declaração conjunta sobre segurança alimentar, embora persistam grandes divergências.