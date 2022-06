Presidente palestino recebe delegação diplomática dos Estados Unidos

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, recebeu neste sábado (11) a visita de uma delegação diplomática dos Estados Unidos, liderada pela subsecretária de Estado para Assuntos do Oriente Próximo, Barbara Leaf, antes de uma possível visita do presidente Joe Biden.



Durante a reunião, Abbas reiterou seu pedido pela retirada da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) da lista americana de grupos terroristas, afirmou a presidência em comunicado.



O presidente palestino também pediu que seja reaberto o escritório da OLP em Washington e do consulado dos EUA em Jerusalém Oriental, que foram fechados durante o governo Trump.



Leaf, que iniciou neste sábado uma visita de três dias aos territórios palestinos e Israel, se reuniu com Abbas para "discutir as relações entre os Estados Unidos e os palestinos, a assistência aos palestinos, para aprofundar os laços e como tanto os palestinos como israelenses merecem igualmente medidas de liberdade, segurança e prosperidade", disse o Departamento de Estado dos EUA.



Biden se comprometeu a reabrir o consulado depois que Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, o que irritou os palestinos, que veem o leste da cidade como sua futura capital.



Israel, no entanto, se opõe e considera que o consulado deve ser instalado em Ramallah, sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia ocupada.



Esses movimentos ocorrem pouco antes de uma possível visita de Biden à região. O presidente americano disse que está considerando viajar para a Arábia Saudita, Israel e os territórios palestinos em julho.