Suspeito de ataque a facadas na Alemanha é internado em hospital psiquiátrico

O suspeito do ataque com faca em uma universidade alemã na sexta-feira, que deixou quatro feridos (incluindo uma mulher em estado grave), foi internado em um hospital psiquiátrico neste sábado, anunciou o Ministério Público de Dortmund (oeste).



O homem de 34 anos atacou quatro pessoas de maneira aleatória com duas facas de cozinha na sexta-feira em um centro de ensino superior em Hamm-Lippstadt, disse o porta-voz do MP, Henner Kruse.



Uma professora de 30 anos, que participava em uma conferência, está entre a vida e a morte. "Os médicos têm pouca esperança de que seu estado vai melhorar", disse o porta-voz.



O agressor esfaqueou antes uma estudante de 22 anos oito vezes na barriga e ela precisou passar por uma cirurgia de emergência, mas está fora de perigo. As outras duas vítimas, um homem de 22 anos e uma mulher da mesma idade, sofreram ferimentos leves, disse Kruse.



O suspeito, aluno do mesmo centro de ensino, foi neutralizado pelos estudantes e pela polícia, que rapidamente chegou ao local.



O homem admitiu os fatos, que justificou alegando que se sentia ameaçado por um grupo de estudantes que queriam, segundo ele, "aniquilá-lo". De acordo com Kruse, ele sofre de "esquizofrenia paranoica" e "alucinações", e está em tratamento há muito tempo.



Além disso, ele foi internado de maneira voluntária em um centro psiquiátrico e tentou cometer suicídio dois dias antes dos ataques.



A polícia descarta motivação política ou religiosa para o ataque.