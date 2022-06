Irã e Venezuela assinam acordo de cooperação de 20 anos

Irã e Venezuela assinaram neste sábado um acordo de cooperação de 20 anos em diversas áreas, durante uma visita do presidente venezuelano Nicolás Maduro a Teerã.



A assinatura do pacto "mostra a determinação dos altos funcionários dos dois países de desenvolver as relações em diferentes campos", afirmou o presidente iraniano Ebrahim Raisi, ao lado do colega venezuelano, de acordo com a televisão estatal.



O documento, sobre o qual não foram divulgados detalhes, foi assinado pelos ministros das Relações Exteriores dos dois países.



Maduro afirmou que os dois países compartilham uma "amizade indestrutível" e destacou que possuem "grandes frentes de cooperação" nas áreas de petróleo, gás e petroquímica, "a nível financeiro, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Irã-Venezuela" e também no setor de defesa.



O presidente da Venezuela citou o "milagre econômico na produção de alimentos" realizado pelo Irã, que pode inspirar seu país.



Maduro mencionou, sem revelar detalhes, "projetos conjuntos entre os dois países para produzir alimentos na Venezuela e exportar ao Irã" e para outros países da região.



Além disso, o presidente venezuelano anunciou a retomada a partir de 18 de julho de um voo Caracas-Teerã.



"A Venezuela está aberta a receber o turismo do Irã para que venham desfrutar da beleza do Caribe, dos Andes, da Amazônia", disse.



A agência oficial iraniana IRNA destacou que os "ministros envolvidos dos países assinaram acordos de cooperação nos âmbitos político, econômico, turístico, petroleiro e petroquímico" durante a visita de Maduro.



O Irã é um dos principais aliados da Venezuela e os dois países são alvos de sanções dos Estados Unidos.



Antes de visitar o Irã, Madurou viajou à Turquia e Argélia durante a semana.