República Democrática do Congo acusa Ruanda de bombardear escola

O exército da República Democrática do Congo acusou nesta sexta-feira (10) a Ruanda de bombardear uma escola em seu território e matar duas crianças, em um contexto de crescente tensão entre os dois países do centro da África.



Mais cedo, o Ministério de Defesa de Ruanda denunciou que o exército congolês havia disparado dois foguetes contra seu território, mas sem causar vítimas.



O suposto bombardeio ruandês aconteceu na província de Kivu do Norte e atingiu uma escola, onde morreram duas crianças de seis e sete anos, disse o exército da República Democrática do Congo.



"Isso constitui tanto um crime de guerra como um crime contra a humanidade", assinalou a força armada.



A troca de acusações acontece em meio à deterioração das relações entre os dois países devido à ressurgência da milícia rebelde M23 na região leste da República Democrática do Congo, que acusa a Ruanda de dar apoio a este grupo majoritariamente tutsi.



As relações entre os dois países são tensas desde a chegada maciça ao leste da República Democrática do Congo de hutus ruandeses acusados de massacrar os tútsis durante o genocídio de 1994.