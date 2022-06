Justin Bieber sofre de paralisia facial parcial

Justin Bieber revelou em um vídeo para seus seguidores no Instagram que foi diagnosticado com síndrome de Ramsay Hunt, o que lhe causa uma paralisia facial parcial.



O astro da música pop, de 28 anos, recentemente anunciou uma pausa em sua turnê, o Justice World Tour, devido a uma doença, horas antes de seu primeiro show agendado em Toronto.



A síndrome de Ramsay Hunt é causada por uma reativação do vírus herpes zoster e afeta o nervo facial perto de uma das orelhas. Pode causar perda auditiva, além de paralisia facial.



"Como podem ver, este olho não está piscando, não consigo sorrir deste lado da minha cara e esta narina não se mexe", explicou Bieber na gravação.



"Tenho uma paralisia completa neste lado do rosto. Para aqueles que estão frustrados com o cancelamento dos meus próximos shows, evidentemente estou fisicamente impossibilitado de fazê-los. Como podem ver, é bastante grave", continuou.



O cantor de hits como "Stay" e "Peaches" explicou estar fazendo exercícios faciais e aproveitando para "descansar e relaxar" para poder voltar aos palcos. Bieber não especificou um tempo estimado para sua recuperação.



Esta é a terceira vez que a turnê de Bieber é suspensa. As primeiras duas vezes foram motivadas pela pandemia da covid-19.