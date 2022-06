Propriedades de ex-diretor de polícia extraditado para os EUA por tráfico são apreendidas em Honduras

Autoridades hondurenhas apreenderam nesta sexta-feira (10) propriedades e contas bancárias do ex-diretor da Polícia, Juan Carlos Bonilla, extraditado em abril para os Estados Unidos por tráfico de drogas, informou o Ministério Público (MP).



As autoridades iniciaram nesta sexta-feira "o processo de apreensão de 19 bens imóveis e produtos financeiros, propriedade do extraditado ex-diretor-geral da Polícia Nacional, Juan Carlos Bonilla", declarou um comunicado do MP.



Trata-se de uma residência em Lomas de Toncontín, ao sul da capital; uma fazenda de 350.000 m² na aldeia Las Ánimas, leste do país, um lote em Choloma, norte; três veículos de luxo e nove contas bancárias, entre outros bens, que somam um valor total de quase 10,7 milhões de lempiras (mais de 400 mil dólares), detalhou.



Bonilla, conhecido como 'El Tigre', foi diretor da Polícia entre 2012 e 2013 e extraditado em 10 de maio para Nova York.



Nesta sexta-feira, Bonilla deveria comparecer diante do juiz da Corte do Distrito Sul nova-iorquino, mas a audiência foi suspensa.



Bonilla havia sido mencionado como "co-conspirador" no tráfico de drogas com o ex-deputado Juan Antonio "Tony" Hernández, em um julgamento no qual esse irmão do ex-presidente Juan Orlando Hernández foi condenado em março de 2021 à prisão perpétua no mesmo tribunal.



Promotores federais acusam Bonilla de "usar ou portar armas (...) em conexão com a conspiração para importar narcóticos" para os Estados Unidos.



Em 21 de abril, o ex-presidente Hernández também foi extraditado para Nova York.



De acordo com o pedido nos Estados Unidos, entre 2004 e 2022, o ex-presidente "Hernández participou da violenta conspiração do tráfico de drogas para receber carregamentos de várias toneladas de cocaína enviados para Honduras da Colômbia e da Venezuela".



"A conspiração transportou mais de aproximadamente 500.000 quilos de cocaína através de Honduras com destino aos Estados Unidos", acrescenta o documento.



Em 10 de abril, o ex-presidente compareceu ao tribunal, mas se declarou "inocente".



No entanto, nos julgamentos de Nova York contra o ex-deputado Hernández, Honduras foi descrita como um "narco-Estado" devido à participação de altos funcionários do governo, políticos e empresários no crime.



Fabio Lobo, filho do ex-presidente Porfirio "Pepe" Lobo (2010-2014), foi condenado a 24 anos de prisão em Nova York em 2017 por ajudar a traficar 1,4 tonelada de cocaína para os Estados Unidos.