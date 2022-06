Marrocos é denunciado na ONU por tortura a ativistas saarauís

O Comitê contra Tortura das Nações Unidas registrou quatro denuncias contra o Marrocos pelo tratamento dado aos ativistas saarauís "gravemente torturados", várias ONGs informaram em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (10).



Segundo as organizações, os quatro autores da denúncia - Mohamed Lamine Haddi, Hassan Dah, Abdelmoula El-Hafidi e Mohamed Bani - "estão detidos, há seis até doze anos, com base em confissões obtidas sob tortura, em violação do direito internacional e na ausência de um julgamento justo".



As queixas foram elaboradas pelo Serviço Internacional de Direitos Humanos (ISHR), ACAT-França e a Liga para a Proteção de Presos Políticos Saarauís nas Prisões Marroquinas (LPPS).



As ações legais, interpostas na quinta-feira no Comitê contra Tortura da ONU, "simbolizam a esperança de reconhecer as torturas sofridas pelos queixosos na violação dos compromissos internacionais do Marrocos", apontam as ONGs.



"Como muitos presos, os autores da denúncia foram obrigados a assinar confissões sob tortura, ou seja, violência física e psicológica, incluindo sexual, aplicada de forma intencional pelas forças de seguranças marroquinas".



As organizações afirmam que os quatro ativistas "continuam sofrendo, diariamente, atos de tortura desumanos e degradantes" e que alguns estão em regime de isolamento há anos, "como Mohamed Lamine Haddi, em isolamento total há cinco anos".



Há décadas, o conflito do Saara Ocidental - ex-colônia espanhola e um extenso território desértico rico em fosfatos e recursos pesqueiros - se opõe ao Marrocos e aos independentistas da Frente Polisário, apoiados pela Argélia.



Rabat o considera como parte de seu território e defende um estatuto de autonomia. A Polisário exige um referendo de autodeterminação, previsto pela ONU desde que foi firmado um cessar-fogo, em 1991, mas que nunca foi realizado.