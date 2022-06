O presidente americano, Joe Biden, alertou nesta sexta-feira (10) que as "forças" que estiveram por trás da trágica invasão do Capitólio em 2021 continuam sendo uma ameaça para a democracia dos Estados Unidos.



"É importante que o povo americano entenda o que realmente aconteceu e que entenda que as mesmas forças que levaram (à insurreição no Capitólio) em 6 de janeiro continuam ativas hoje", disse, durante discurso em Los Angeles, onde se realiza a Cúpula das Américas.