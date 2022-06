A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) aprovou nesta sexta-feira (10) o roteiro para a adesão do Brasil e do Peru, mas não da Argentina, apesar das "conversas positivas" com este país.



O secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, anunciou em entrevista coletiva em Paris a "adoção formal do roteiro para a adesão do Brasil, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia" ao final de uma reunião de ministros da organização que reúne as maiores economias do mundo com regimes democráticos.