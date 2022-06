China 'não hesitará em iniciar uma guerra' por Taiwan

A China "não hesitará em iniciar uma guerra" se Taiwan declarar sua independência, disse um porta-voz do ministério da Defesa nesta sexta-feira (10), depois de uma reunião entre o ministro chinês da Defesa e seu homólogo americano em Singapura.



"Se alguém se atrever a separar Taiwan da China, o exército chinês não hesitará em iniciar uma guerra, custe o que custar", disse Wu Qian citando o ministro da Defesa Wei Fenghe durante uma reunião com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin.



O ministro também disse que Pequim "adiará" qualquer complô de independência da ilha e defenderá "com determinação a unificação da pátria", segundo o ministério chinês.



Os líderes de ambos os países mantiveram suas primeiras negociações presencialmente na Singapura, às margens do chamado Diálogo de Shangri-la, um fórum sobre segurança.



Wei insistiu que Taiwan pertence à China e que os Estados Unidos não deveriam "usar Taiwan para conter a China", segundo o ministério.



Austin instou Pequim a "se abster de novas ações desestabilizadoras contra Taiwan", afirmou o Pentágono.



Taiwan, uma ilha democrática autogovernada, vive sob a constante ameaça de uma invasão por parte da China.



A China considera esta ilha de 24 milhões de habitantes como uma de suas províncias. Embora não controle o território, prometeu tomá-la algum dia pela força se for necessário.