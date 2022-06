Condenação à morte de combatentes estrangeiros em Donetsk preocupa ONU

A ONU manifestou, nesta sexta-feira (10), sua preocupação com as sentenças de morte proferidas contra dois britânicos e um marroquino capturados no leste da Ucrânia por separatistas pró-Rússia, enquanto lutavam ao lado das tropas de Kiev.



"Desde 2015, observamos que o chamado sistema judicial dessas autoproclamadas repúblicas (de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia) não cumpre as garantias essenciais de um processo justo (...) Estes julgamentos contra prisioneiros de guerra constituem um crime de guerra", disse a porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, em Genebra.



Os britânicos Aiden Aslin e Shaun Pinner e o marroquino Brahim Saadun foram condenados à morte na quinta-feira (9) por um tribunal da autoproclamada República Popular de Donetsk.



Os três foram capturados em diferentes pontos no leste da Ucrânia por separatistas pró-Moscou, que os acusaram de serem "mercenários" pagos por Kiev.