Rússia e China inauguram primeira ponte rodoviária

Rússia e China inauguraram nesta sexta-feira (10) a primeira ponte rodoviária entre os dois países, que atravessa o rio Amur e liga as cidades de Heihe (província de Heilongjiang) e Blagoveshchensk (extremo leste russo).



A construção da ponte terminou há dois anos, mas a inauguração foi adiada devido à pandemia de coronavírus.



O projeto, um acordo de 1995, simboliza a aproximação e o aumento do comércio entre os dois países.



A agência estatal de notícias russa Ria Novosti publicou um vídeo da cerimônia de inauguração da ponte, com a passagem dos primeiros caminhões e a explosão de fogos de artifício.



A ponte, de apenas um quilômetro de extensão e com duas faixas de circulação, custou 19 bilhões de rublos (300 milhões de euros, 330 milhões de dólares), dos quais 14 bilhões corresponderam à parte russa.



De acordo com a imprensa de Moscou, 630 caminhões, 164 ônibus e 68 veículos leves poderão utilizar diariamente a ponte, destinada exclusivamente ao transporte de mercadorias.



Rússia e China compartilham 4.250 quilômetros de fronteira, principalmente no rio Amur.



