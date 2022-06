Empresa espanhola multada em mais de EUR 80 milhões na França por fraude em contratos de trabalhadores

A justiça francesa condenou nesta sexta-feira a empresa espanhola Terra Fecundis a pagar mais de 80 milhões de euros (85 milhões de dólares) por fraude nos contratos de trabalhadores agrícolas estrangeiros, uma violação das normas trabalhistas.



O tribunal de Marselha, que agora deve determinar os interesses cíveis, condenou a empresa a pagar a multa milionária à Previdência Social para "reparar o prejuízo financeiro" provocado pelo não pagamento das contribuições sociais devidas.



"É uma decisão muito satisfatória, mas também frustrante porque os trabalhadores rurais que não ousam agir, por medo de represálias, não receberão uma indenização direta", disse o advogado do sindicato CFDT, Vincent Schneegans.



De 2012 a 2015, a Terra Fecundis enviou mais de 26.000 trabalhadores agrícolas, principalmente do Equador e outros países da América do Sul, para propriedades no sul e sudeste da França.



Em 8 de julho, o tribunal condenou a empresa, com sede oficial em Múrcia (sudeste da Espanha), a 500.000 euros de multa por "dumping" trabalhista. Três executivos foram condenados a pagar 100.000 euros de multa e a quatro anos de prisão, mas com suspensão condicional da pena.



O grupo foi condenado por violar a legislação europeia sobre trabalhadores deslocados, que permite que as empresas enviem seus funcionários para outro país europeu para missões de tempo limitado.



A Terra Fecundis, no entanto, pagou aos trabalhadores o salário mínimo francês e cumpriu as contribuições sociais na Espanha, onde são 40% inferiores, o que tornou a mão de obra mais barata e lucrativa para os agricultores franceses.