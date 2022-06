Argentina enfrenta Biden por exclusões na Cúpula das Américas

O presidente esquerdista da Argentina, Alberto Fernández, confrontou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por ter excluído Cuba, Venezuela e Nicarágua da Reunião de Cúpula das Américas, e pediu a reestruturação dos órgãos de integração regional.



Como já havia adiantado antes de sua viagem a Los Angeles, onde está sendo realizada a cúpula, Fernández falou na condição de líder da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a qual pertencem as nações excluídas.



"O fato de ser país anfitrião da Cúpula não outorga a capacidade de impor o direito de admissão sobre os países membros do continente", disse durante a primeira plenária de governantes, diante de Biden e da vice-presidente Kamala Harris.



Os EUA não convidaram os governos de esquerda de Cuba, Venezuela e Nicarágua por considerar que "não respeitam a democracia".



"O diálogo na diversidade é o melhor instrumento para promover a democracia", afirmou Fernández em seu discurso. O presidente argentino se queixou do "bloqueio" existente há mais de seis décadas contra Cuba, e apontou que uma situação similar ocorre contra a Venezuela de Nicolás Maduro.



Fernández também pediu que sejam reconstruídas instituições como a Organização dos Estados Americanos (OEA). "A OEA, se quer ser respeitada e voltar a ser a plataforma política regional para qual foi criada, deve ser reestruturada, removendo de imediato quem a conduz", disse, somando-se às críticas contra o chefe da entidade, Luis Almagro.



O presidente argentino não foi o único a voltar a carga contra Washington. Antes o fez Belize. "Esta reunião de cúpula pertence a todas as Américas. Portanto, é imperdoável que todos os países das Américas não estejam aqui e que o poder desta cúpula diminua com sua ausência", criticou o primeiro-ministro John Briceño, diante do olhar de Biden e de sua vice-presidente, Kamala Harris.



Briceño destacou que Cuba tem prestado muita "cooperação em matéria de saúde" à região, e a Venezuela, "segurança energética".



Os Estados Unidos flexibilizaram no mês passado algumas das restrições impostas a Cuba, mas não convidaram o país para a reunião de cúpula porque não viram reciprocidade por parte das autoridades cubanas, que prosseguem com o julgamento de dissidentes.



- 'Reestruturar a OEA' -



Apesar das críticas, Biden mantém seu otimismo característico. "Apesar de algumas divergências relacionadas à participação, nos assuntos substanciais o que ouvi foi quase unidade e uniformidade", disse durante a sessão plenária após o sermão de Fernandez.



A 9ª Cúpula das Américas é afetada pela ausência de vários presidentes, incluindo o mexicano Andrés Manuel López Obrador, demonstrando seu descontentamento pelas exclusões.



López Obrador enviou seu chanceler, Marcelo Ebrard, que, ao chegar, classificou a exclusão como "erro estratégico" e defendeu "refundar a ordem interamericana".