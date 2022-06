Bolsonaro cita Amazônia em reunião com Biden

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta quinta-feira (9) que a soberania do Brasil é "por vezes" ameaçada em relação à Amazônia, durante um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.



"Por vezes nos sentimos ameaçados na nossa soberania naquela área", afirmou Bolsonaro durante a reunião bilateral entre os dois presidentes na Cúpula das Américas em Los Angeles.



"O Brasil preserva muito bem o seu território", insistiu Bolsonaro, cujo governo é pressionado internacionalmente para tomar medidas mais firmes de proteção da região amazônica.



As declarações aconteceram antes dos dois presidentes se reunirem a portas fechadas em uma sala do Centro de Convenções de Los Angeles, onde acontece parte da agenda da reunião hemisférica.



Biden disse que o Brasil fez "verdadeiros sacrifícios" na proteção da selva amazônica. "Acredito que o restante do mundo deveria poder ajudar o Brasil para preservar o máximo possível", completou.



Bolsonaro também citou as eleições no Brasil, que serão realizadas em outubro, num momento em que as pesquisas apontam o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva como favorito.



"Queremos eleições limpas, auditáveis", declarou Bolsonaro, um aliado do ex-presidente Donald Trump, que sempre colocou em dúvida os resultados eleitorais que levaram Biden a assumir a Casa Branca em 2020.



"Cheguei pela via democrática e tenho certeza de que sairei do governo democraticamente", completou.