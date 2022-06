Morrem 5 fuzileiros em acidente de avião militar no oeste dos EUA

Cinco fuzileiros navais morreram em um acidente envolvendo um avião militar no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, confirmaram nesta quinta-feira (9) autoridades das forças armadas americanas.



"Lamentamos a perda de nossos fuzileiros navais neste trágico acidente. Nossos corações estão com suas famílias e amigos enquanto enfrentam esta tragédia", informou o major-general Bradford J. Gering, da 3ª Divisão Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais.



A aeronave MV-22B Osprey caiu durante uma missão de treinamento na quarta perto de Glamis, a apenas 35 quilômetros da fronteira com o México.



Segundo a corporação, uma investigação já foi iniciada para determinar as causas do acidente.



O Osprey é uma aeronave de "decolagem e aterrissagem vertical" que tem hélices em suas asas que podem ser dispostas para cima, tornando sua mobilidade similar à de um helicóptero, ou para frente, como um avião convencional.



As forças militares dos EUA já sofreram uma série de acidentes com esse tipo de aeronave, incluindo um na Noruega que causou a morte de quatro fuzileiros navais em março.