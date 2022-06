O candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández cancelou suas atividades públicas a 10 dias da eleição contra o esquerdista Gustavo Petro, devido ao "risco" que corre a sua vida, anunciou nesta quinta-feira no Twitter.



"Para minha segurança e para garantir a possibilidade de uma eleição democrática em 19 de junho, tomei a decisão de cancelar todas as minhas aparições públicas entre agora e as eleições", tuitou o candidato milionário.



"Neste momento tenho certeza de que minha vida está em risco", escreveu em outra mensagem.