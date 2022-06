Dois combatentes britânicos e um marroquino condenados à morte por separatistas pró-russos da Ucrânia

Dois britânicos e um marroquino capturados no leste da Ucrânia por separatistas pró-Rússia foram condenados à morte nesta quinta-feira (9) na autoproclamada "República de Donetsk" como "mercenários" lutando a serviço de Kiev - anunciou a mídia russa.



"O Supremo Tribunal da República Popular de Donetsk condenou à morte os britânicos Aiden Aslin e Shaun Pinner e o marroquino Brahim Saadun, acusados de terem participado dos combates como mercenários" a serviço da Ucrânia, informou a agência oficial russa de notícias TASS.



O governo britânico reagiu ao anúncio, manifestando grande preocupação.



"Estamos, evidentemente, profundamente preocupados. Repetimos que os prisioneiros de guerra não devem ser explorados com fins políticos", afirmou um porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson.



Os três acusados "vão recorrer", disse o advogado de um deles, Pavel Kossovan, à TASS.



De acordo com a TASS, Shaun Pinner e Brahim Saadoun se declararam inocentes, na quarta-feira, das acusações de "mercenários", mas reconheceram sua participação nos combates "contra a tomada violenta do poder".



Os dois britânicos se renderam em abril em Mariupol, a cidade portuária no sul da Ucrânia capturada pelas forças russas após semanas de cerco, disse a agência de notícias Interfax.



Brahim se entregou em março na cidade de Volnovakha, no leste.



Nas últimas semanas, autoridades pró-Moscou deram a entender que os soldados ucranianos capturados, especialmente os do regime nacionalista de Azov, poderiam ser julgados, com a possibilidade de serem condenados à morte.



Desde 1997, uma moratória sobre a pena de morte está em vigor na Rússia, mas este não é o caso nos dois territórios separatistas do leste ucraniano.