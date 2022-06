Resgate dos corpos de 15 mineiros mortos na Colômbia chega ao fim

Os corpos dos 15 trabalhadores mortos na explosão de uma mina de carvão no nordeste da Colômbia terminaram de ser resgatados nesta quinta-feira (9), após dez dias de trabalho, informou a Agência Nacional de Mineração (ANM).



"Na manhã deste 9 de junho, o corpo sem vida do último trabalhador desaparecido na mina La Mestiza foi encontrado e resgatado", disse a autoridade em um boletim.



A explosão subterrânea ocorreu em 30 de maio devido à concentração de metano e pó de carvão no sumidouro localizado no município de Zulia, próximo à fronteira com a Venezuela.



As chamas causaram deslizamentos de terra e altas concentrações de monóxido de carbono que dificultaram o resgate de 14 mineiros presos a 200 metros de profundidade. Um dos trabalhadores, que estava fora do túnel no momento do acidente, morreu 36 horas depois em decorrência de queimaduras graves, segundo a ANM.



A mina tinha licenças governamenais, apesar de seu trabalho ter sido suspenso em 27 de março de 2021 devido a outro acidente que a manteve fechada até maio deste ano, disse à AFP Jhon Olivares, secretário de minas do departamento de Norte de Santander, ao qual pertence o município de Zulia.



A ANM alertou que mesmo que as minas cumpram "os requisitos operacionais necessários, é fundamental fazer o monitoramento diário de todas as condições de segurança antes de iniciar os trabalhos" e supervisionar as "concentrações de gases e CO (monóxido de carbono) nas operações subterrâneas".



A Colômbia registrou 148 mortes em acidentes semelhantes no ano passado. Petróleo e mineração são os principais produtos de exportação do país.