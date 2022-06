Soldados israelenses matam palestino na Cisjordânia

Um palestino morreu nesta quinta-feira ao ser atingido por tiros das forças israelenses no sul da Cisjordânia, território ocupado por Israel, informou o Ministério da Saúde palestino.



Mahmud Fayez Abu Ayhur, de 27 anos, faleceu ao ser atingido por tiros no estômago em Halhul, perto da cidade de Hebron, afirma um comunicado.



O exército israelense alegou ter realizado uma "operação antiterrorista para confiscar fundos na cidade de Halhul", segundo um comunicado.



"Soldados apreenderam mais de 1,1 milhão de shekels (328 mil dólares) de uma loja suspeita de transferir fundos destinados a atividades terroristas do (movimento islâmico palestino) Hamas", segundo este texto.



Durante a operação, dezenas de palestinos jogaram explosivos de fabricação caseira e pedras nos soldados, "que responderam com tiros", acrescentou o comunicado.



A Cisjordânia, onde vivem quase três milhões de palestinos, é um território ocupado por Israel desde 1967. É também onde moram 475.000 colonos israelenses, em assentamentos que são ilegais sob a lei internacional.



Dezenove pessoas, em sua maioria civis israelenses, morreram em ataques em Israel e na Cisjordânia cometidos por palestinos e cidadãos árabe-israelenses desde o fim de março.



As forças de segurança israelenses reagiram com operações em Israel e na Cisjordânia. Quarenta palestinos, incluindo a jornalista Shireen Abu Akleh, do canal Al Jazeera, que estava trabalhando, morreram durante ou à margem das operações.



Entre as vítimas fatais há civis e integrantes de movimentos armados.



Um policial israelense também morreu em uma das operações na Cisjordânia.