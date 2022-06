Sobe para 40 número de mortos após ataque a igreja na Nigéria

O balanço das vítimas dp ataque a uma igreja católica no sudoeste da Nigéria subiu para 40 mortos, incluindo muitas crianças - informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (9).



O massacre aconteceu durante a missa matinal da igreja de São Francisco, na localidade de Owo, região onde ataques de jihadistas e outros grupos criminosos são incomuns.



"O número de mortos agora chega a 40", declarou o governador do estado de Ondo, Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu, acrescentando que 61 feridos ainda estão internados em diferentes estabelecimentos.



Divulgado na terça-feira, o primeiro balanço oficial era de 22 mortos e 58 feridos.



O governador não detalhou o número de crianças mortas e feridas, mas as autoridades de saúde contactadas pela AFP disseram que pelo menos dois menores perderam a vida, e outros 11 ficaram feridos.



O número de vítimas pode subir, já que os pacientes internados no hospital infantil não foram contabilizados.



Sem dar detalhes sobre a identidade dos agressores, ainda foragidos, o governador se referiu aos responsáveis por este "ataque ignóbil e satânico" como "terroristas sanguinários".



O massacre despertou a indignação da comunidade internacional e foi condenado pela ONU e pelo papa Francisco.