Obrigar a Ucrânia a aceitar um acordo de paz 'ruim' seria 'repugnante', diz Johnson

Pressionar a Ucrânia a aceitar um acordo de paz "ruim" com a Rússia seria "moralmente repugnante", disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, um dos principais aliados do presidente ucraniano Volodimir Zelensky, nesta quinta-feira.



"Encorajar uma paz ruim na Ucrânia é encorajar (o presidente russo Vladimir) Putin e encorajar todos aqueles no mundo que pensam que a agressão funciona", alertou o primeiro-ministro durante um discurso em Blackpool, noroeste da Inglaterra.



Tal atitude por parte dos países ocidentais "seria um erro e abriria as portas para mais conflitos, mais instabilidade, mais incerteza no mundo e, portanto, mais dificuldades econômicas", acrescentou.



Johnson fez as declarações durante um discurso com foco na economia, no qual culpou a invasão russa pela disparada dos preços da energia, alimentando uma grave crise de custo de vida no Reino Unido.



"Abandonar os ucranianos seria moralmente repugnante, pois eles são as vítimas e têm o direito absoluto de defender um país livre e independente", disse.



"Não estamos em posição de lhes dizer o que fazer", enfatizou.