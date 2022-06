Irã retira 27 câmeras de vigilância da AIEA

O Irã está retirando 27 câmeras de vigilância em instalações nucleares em resposta à adoção de uma resolução que critica Teerã - informou o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, nesta quinta-feira (9).



"O que nos informaram é que 27 câmeras (...) estão sendo removidas no Irã. Então, é claro, isso representa um sério desafio à nossa capacidade de continuar trabalhando lá", afirmou, em uma entrevista coletiva na sede da organização, em Viena.



Ontem (8), o Irã anunciou que desconectou algumas das câmeras, sem especificar o número, para protestar contra a votação do Conselho de Governadores da AIEA sobre uma resolução que criticava Teerã por sua falta de cooperação.



Encarregada de verificar o caráter pacífico do programa nuclear iraniano, a agência pode continuar as inspeções e tem outros instrumentos à sua disposição, mas a decisão de Teerã leva a "menos transparência, mais dúvidas", disse Grossi.



"Isso significa que estamos chegando ao fim da corrida? Espero que não seja o caso", acrescentou, pedindo ao Irã que retome o diálogo.



"Espero que as emoções se acalmem um pouco e que possamos voltar a nos concentrar nos problemas que precisam ser resolvidos", insistiu.



Se o bloqueio persistir, "em três ou quatro semanas", a AIEA não estará em condições de fornecer as informações necessárias para monitorar o programa nuclear iraniano, completou.