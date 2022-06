Soldados israelenses matam palestino na Cisjordânia

Um palestino morreu nesta quinta-feira ao ser atingido por tiros das forças israelenses no sul da Cisjordânia, território ocupado por Israel, informou o ministério da Saúde palestino.



Mahmud Fayez Abu Ayhur, de 27 anos, faleceu ao ser atingido por tiros no estômago em Halhul, perto da cidade de Hebron, afirma um comunicado.



Procurado pela AFP, o exército israelense afirmou que estava verificando as informações.



Dezenove pessoas, em sua maioria civis israelensees, morreram em ataques em Israel e na Cisjordânia cometidos por palestinos e cidadãos árabe-israelenses desde o fim de março.



As forças de segurança israelenses reagiram com operações em Israel e na Cisjordânia. Quarenta palestinos, incluindo a jornalista Shireen Abu Akleh, do canal Al Jazeera, que estava trabalhando, morreram durante ou à margem das operações.



Entre as vítimas fatais há civis e integrantes de movimentos armados.



Um policial israelense também morreu em uma das operações na Cisjordânia.