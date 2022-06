ONU: quase 5 milhões de ucranianos estão registrados como refugiados na Europa

Quase cinco milhões de ucranianos foram registrados como refugiados em toda Europa desde que a Rússia invadiu o país há menos de quatro meses - informou a ONU nesta quinta-feira (9).



"A guerra na Ucrânia desencadeou uma das maiores crises de deslocamento humano do mundo", disse o Alto Comissariado das Nações Unidas (Acnur).



Uma atualização do portal de dados da agência sobre a situação na Ucrânia mostra que 4.816.923 ucranianos se registraram como refugiados em 44 países europeus desde 24 de fevereiro.



Os dados do Acnur indicam que, até 7 de junho, mais de 7,3 milhões de passagens de fronteira para fora da Ucrânia foram registradas.



Outros 2,3 milhões de travessias foram registrados de volta ao país, de acordo com os mesmos dados.



Segundo a ONU, mulheres e crianças representam 90% dos que fugiram para o exterior, enquanto homens com idades entre 18 e 60 anos são elegíveis para o serviço militar e não podem deixar o país.



Ao todo, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) estima que mais de oito milhões de pessoas foram deslocadas dentro do território. Mais da metade das pessoas que saíram da Ucrânia foram para a vizinha Polônia, que acumula 3,8 milhões de chegadas.