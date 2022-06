Rússia organiza exercícios militares no Mar Báltico em momento de tensão com a Otan

Dezenas de navios russos participam nesta quinta-feira (9) em exercícios militares no Mar Báltico, em um momento de grande tensão nesta zona estratégica, onde a Otan organiza manobras.



"Como parte do exercício, os grupos navais táticos da Frota do Báltico abandonaram suas bases e se deslocaram para zonas específicas", afirmou o ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.



De acordo com o ministério, 60 navios e 40 aviões e helicópteros participam nas manobras, que também acontecem em terra, em centros de treinamento de Kaliningrado.



Na terça-feira, 20 navios russos participaram em um exercício na mesma área.



A Otan executa desde domingo as próprias manobras navais anuais de larga escala no Mar Báltico, denominadas "Baltops 22", que devem prosseguir até 17 de junho.



A atividade militar intensa acontece em um contexto de elevadas tensões entre Moscou e os países ocidentais desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia no fim de fevereiro.



O Mar Báltico, uma zona estratégica, virou o centro de atenção desde o anúncio no mês passado dos pedidos de Suécia e Finlândia de adesão à Otan, uma organização que a Rússia considera hostil a seus interesses.