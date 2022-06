Comércio exterior da China tem recuperação em maio

As importações e exportações da China registraram alta em maio, após a flexibilização das restrições anticovid que provocaram a queda expressiva da atividade no mês anterior, anunciou o governo.



Os resultados ruins de abril coincidiram com o confinamento do fim de março em Xangai, a cidade de maior população do país e um dos principais portos do mundo, que ficou paralisada devido às restrições.



Apesar do confinamento ter acabado em 1º de junho, e não de forma completa, a retirada de algumas restrições e maio permitiu a retomada da produção por algumas empresas.



Em maio, as exportações da China avançaram 16,9% em ritmo anual, contra +3,9% em abril, que foi o pior resultado desde 2020, segundo a Alfândega.



As importações também cresceram, 4,1% em ritmo anual, após a estagnação no mês anterior.



Com a retirada progressiva das restrições sanitárias, "logística melhorou de maneira clara em maio" na grande região ao redor de Xangai, disse à AFP o economista Rajiv Biswas, do S&P; Global Market Intelligence.



"O fluxo cotidiano de contêineres no porto de Xangai voltou a 95% do nível normal em 24 de maio", acrescentou.



O excedente comercial da China passou de 51,1 bilhões de dólares em abril a US$ 78,76 bilhões em maio.