Irã denuncia resolução "política e não construtiva" da AIEA

O Irã classificou de "política e não construtiva" a resolução adotada pela agência de controle nuclear da ONU que critica o país por falta de cooperação.



"O Irã condena a adoção da resolução apresentada por Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha na reunião do Conselho de Ministros da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que é uma ação política, não construtiva e incorreta", afirma um comunicado do ministério das Relações Exteriores.



A resolução foi aprovada por 30 membros da AIEA. Apenas Rússia e China votaram contra, enquanto Índia, Líbia e Paquistão optaram pela abstenção.



A AIEA lamentou em um relatório publicado recentemente a ausência de explicações "tecnicamente confiáveis" sobre os restos de urânio enriquecido encontrados em três unidades nucleares não declaradas do Irã.