Armas ocidentais permitiram acabar com batalha por Severodonetsk em 2-3 dias, afirma governador

As armas ocidentais de longo alcance permitiriam à Ucrânia derrotar as forças russas e assumir o controle da cidade de Severodonetsk "em dois ou três dias", afirmou nesta quinta-feira Serguei Gaiday, governador desta região do leste do país.



"Assim que tivermos artilharia de longo alcance, nós seremos capazes de enfrentar a artilharia russa e nossas forças especiais poderiam limpar a cidade em dois ou três dias", disse o governador regional.



O exército russo tenta há várias semanas assumir o controle da cidade industrial na região de Lugansk, crucial para o controle de toda a bacia de mineração do Donbass.



De acordo com o governador, as tropas ucranianas recuperaram terreno nos últimos dias e controlam atualmente "uma grande parte" da cidade.



Os ucranianos pedem de maneira insistente ao Ocidente que envie mais sistemas de foguetes de longo alcance.



O governo dos Estados Unidos já anunciou o envio de quatro sistemas Himars (lança-foguetes que permitem disparos múltiplos e são instalados em veículos blindados leves, com um alcance de 80 km).



Mas Washington deseja ter a certeza de que os soldados ucranianos sabem operar da maneira correta os sistemas antes de enviar mais, informou na quarta-feira o comandante do Estado-Maior americano, general Mark Milley.



Os Himars são um sistema "sofisticado" e é necessário "treinar estes jovens, garantir que sabem usar da maneira correta os sistemas", declarou o general.



"É necessário formar os operadores, mas também os soldados encarregados da manutenção, assim como os oficiais e suboficiais", explicou.



O Reino Unido anunciou que enviaria um sistema similar de lança-mísseis conhecido como MLRS, montado em um blindado pesado.



De acordo com Gaiday, a situação em Severodonetsk é "muito dinâmica" nesta quinta-feira, com vários combates em terra e bombardeios russos "constantes" sobre as áreas ainda controladas pelos ucranianos.