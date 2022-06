Biden e venezuelano Guaidó conversam por telefone durante Cúpula das Américas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou por telefone com o líder venezuelano Juan Guaidó na tarde desta quarta-feira (8) em meio à Cúpula das Américas, informaram as assessorias de ambas as partes.



"O presidente Biden manifestou seu apoio pelas negociações venezuelanas como o melhor caminho para a restauração pacífica das instituições democráticas, eleições justas e livres, e o respeito pelos direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos os venezuelanos", disse a Casa Branca em um comunicado.



Por sua vez, "Guaidó reafirmou a importância de calibrar permanentemente uma pressão multilateral internacional liderada pelos EUA para uma saída negociada para a crise que resulte em eleições livres, justas e verificáveis", afirmou sua equipe em comunicado enviado à AFP.



A chamada telefônica durou cerca de 17 minutos e foi realizada enquanto Biden voltava a Los Angeles para participar da Cúpula, segundo fontes próximas a Guaidó.



Washington ratificou que reconhece como presidente em exercício da Venezuela a Guaidó, eleito em 2015 como presidente da Assembleia Nacional, e não Nicolás Maduro, que não foi convidado para o evento.



Após mais de duas décadas de tensão política, uma nova tentativa de diálogo entre a oposição e o governo foi iniciada no ano passado, mas Maduro suspendeu as conversas em outubro.



Fontes próximas a Guaidó afirmam que há esforços para que o diálogo seja retomado com mediação do Vaticano.



Essa semana, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, conversou com o cardeal Pietro Parolín para discutir, entre outras coisas, "a importância das negociações entre o regime e a Plataforma Unitária como o melhor caminho para resolver a crise".



O presidente dos Estados Unidos reafirmou sua disposição para ajustar a polícia de sanções impostas à Venezuela, dependendo do avanço dessas negociações.