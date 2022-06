Autoridades da bolsa dos EUA propõem medidas para melhorar concorrência no mercado

O presidente da SEC, a autoridade das bolsas de valores dos Estados Unidos, Gary Gensler, apresentou nesta quarta-feira (8) uma série de projetos de reforma que visam tornar o mercado financeiro "mais transparente e competitivo", em particular para os pequenos investidores.



O objetivo dessas mudanças, que modificariam regras em vigor há 20 anos, é "garantir plena concorrência entre os diferentes players do mercado para oferecer os melhores preços aos pequenos investidores", explicou o chefe da SEC durante uma conferência virtual organizada pela banco de investimentos Piper Sandler.



Gensler quer concentrar esforços nos fluxos de ordens de transação que são realizados por meio de um punhado de intermediários poderosos, que concentram volumes extraordinários de pedidos.



Esses atacadistas, que obtêm melhores preços pelos volumes de compra, pagam às empresas que transmitem esses pedidos de seus clientes.



É graças a essa remuneração que as plataformas de corretagem online podem oferecer transações sem cobrar comissão.



Mas, para a SEC, essa prática pode criar conflitos de interesse e limitar a concorrência, já que são poucos intermediários.



Gensler propõe que essa prática seja reformada - sem eliminá-la - para "minimizar" possíveis conflitos de interesse. A SEC formalizará essas propostas até o terceiro trimestre.