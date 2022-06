Prefeito é morto a tiros no sul do México

Um prefeito do estado de Chiapas, no sul do México, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira(8), informou o Ministério Público regional. Com este crime, já são 94 prefeitos mortos no país desde o ano 2000.



Rubén de Jesús Valdez Díaz, prefeito do município de Teopisca, estava saindo de carro de sua casa quando foi surpreendido por dois homens que chegaram de moto.



O Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação.



Segundo versões de moradores e jornalistas, logo após o crime um grupo armado chegou à localidade e invadiu algumas casas. O comércio e escolas foram fechados, segundo estes relatos.



O homicídio foi cometido duas semanas depois da divulgação de vídeos que mostravam uma gangue, provavelmente de traficantes de drogas, passando pela cidade.



Valdez foi eleito em 6 de junho de 2021.



César Valencia, prefeito de Aguililla, no estado de Michoacán (oeste), morreu a tiros em 11 de março nesta região gravemente afetada pelos cartéis de drogas.



Entre 2000 e 2022, 94 prefeitos mexicanos foram assassinados, segundo uma publicação da consultora Etellekt nesta quarta-feira no Twitter.



"Com o assassinato de Rubén de Jesús Valdez Díaz (...) são 17 os prefeitos assassinados" desde dezembro de 2018, quando o presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador assumiu o poder, acrescentou a postagem.



Esse número é "21% maior que o mesmo período do governo de Enrique Peña Nieto (2012-2018)", do Partido Revolucionário Institucional, PRI, detalhou a Etellekt.