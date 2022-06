O presidente americano, Joe Biden, condenou energicamente as ameaças ao juiz Brett Kavanaugh, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (8), em meio a uma escalada das tensões por decisões aguardadas da Suprema Corte sobre o aborto e as armas.



"O presidente condena a ação deste indivíduo nos termos mais enérgicos", destacou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, depois que um homem armado foi detido em frente à casa do magistrado após fazer ameaças contra ele.