Espanha 'lamenta' suspensão pela Argélia de tratado de cooperação

O governo da Espanha "lamenta" a decisão da Argélia de suspender um tratado bilateral de amizade e cooperação pela aproximação de Madri com o Marrocos em torno da questão do Saara Ocidental, informaram nesta quarta-feira (8) fontes diplomáticas.



"O Governo da Espanha lamenta o anúncio da Presidência da República da Argélia em relação à sua decisão de suspender o Tratado de Amizade, Boa Vizinhança e Cooperação", afirmaram as fontes horas depois do anúncio de Argel.



Em 18 de março, a Espanha fez uma mudança radical em sua tradicional neutralidade na questão do Saara Ocidental para apoiar o plano marroquino de autonomia dessa ex-colônia espanhola, enfurecendo a Argélia, a principal apoiadora do movimento independentista saarauí Frente Polisário.



Considerando que a nova posição de Madri contribui para "a degradação da situação no Saara Ocidental e na região", a Argélia suspendeu o acordo, datado de 8 de outubro de 2002, que regia o desenvolvimento das relações bilaterais.



O tratado hispano-argelino buscava fortalecer o diálogo político entre os dois países em todos os níveis e o desenvolvimento da cooperação nos campos econômico, financeiro, educativo e de defesa.



Madri "considera a Argélia um país vizinho e amigo, e reitera sua plena disponibilidade para seguir mantendo e desenvolvendo as relações especiais de cooperação entre os dois países", acrescentaram as fontes do governo do socialista Pedro Sánchez.



Além disso, reiteraram o compromisso de Madri com os princípios do tratado, citando os "de igualdade soberana dos Estados, de não interferência nos assuntos internos e de respeito ao direito inalienável dos povos a dispor de si mesmos".