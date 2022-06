O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfatizará a importância da realização de eleições livres em encontro em Los Angeles com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que tem colocado dúvidas sobre o próximo pleito no país, informou um assessor do líder americano nesta quarta-feira (8).



"Posso adiantar que o presidente discutirá eleições democráticas abertas, livres, justas e transparentes", assinalou Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, aos repórteres a bordo do avião presidencial Air Force One.