Tropas russas tomaram 'grande parte' da cidade ucraniana de Severodonetsk

As tropas russas conseguiram conquistar "grande parte" da cidade ucraniana de Severodonetsk (leste) e a batalha pela vizinha Lysychansk está causando "enormes destruições", anunciou nesta quarta-feira (8) o governador da região.



As forças russas "controlam grande parte de Severodonetsk. A zona industrial ainda está nas nossas mãos, sem russos no local. Os combates são registrados só nas ruas do interior da cidade", disse o governador da região de Lugansk, Serguei Gaidai, em mensagem no Telegram.



"Os russos abrem fogo contra tudo, estão destruindo todas as casas de Severodonetsk com tanques e artilharia. Também atiram contra a zona industrial, mas os combates continuam e nossos rapazes resistem nas ruas", escreveu Gaidai.



A cidade gêmea de Lysychansk segue nas mãos ucranianas, mas enfrenta bombardeios "potentes e caóticos", afirmou o governador, que acusou as tropas russas de dispararem "deliberadamente" contra hospitais e centros de distribuição de ajuda humanitária desta localidade.



Os russos "atiram com armas de grosso calibre, as destruições são enormes", prosseguiu.



Pouco antes, Gaidai admitiu que as tropas ucranianas poderiam ser obrigadas a "se retirarem" de Severodonetsk "para posições mais fortificadas".



Severodonetsk e Lysychansk são o último grande núcleo urbano controlado por Kiev em Lugansk e sua queda abriria o caminho para a Rússia até Kramatorsk, capital administrativa de fato da bacia mineira do Donbass, uma região já dominada parcialmente desde 2014 pelos separatistas pró-russos.