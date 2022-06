As tropas russas conseguiram conquistar "grande parte" da cidade ucraniana de Severodonetsk (leste) e a batalha pela vizinha Lysychansk está causando "enormes destruições", anunciou nesta quarta-feira (8) o governador da região.



As forças russas "controlam grande parte de Severodonetsk. A zona industrial ainda está nas nossas mãos, sem russos no local. Os combates são registrados só nas ruas do interior da cidade", disse o governador da região de Lugansk, Serguei Gaidai, em mensagem no Telegram.