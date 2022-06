Polícia prende homem armado que ameaçou juiz da Suprema Corte dos EUA

A polícia prendeu na madrugada desta quarta-feira (8) um homem armado perto da casa do juiz Brett Kavanaugh, membro da Suprema Corte dos Estados Unidos, contra quem "proferiu ameaças", anunciou o alto tribunal nesta quarta-feira (8).



"Aproximadamente à 01h50 (02h50 no horário de Brasília) de hoje (quarta-feira) um homem foi preso perto da residência do juiz Kavanaugh, disse em um comunicado a porta-voz do tribunal, Patricia McCabe.



Acrescentou que "o homem estava armado e fez ameaças contra o juiz Kavanaugh" e por isso foi detido, sem dar mais detalhes.



A prisão ocorreu no momento em que a Suprema Corte se prepara para emitir decisões potencialmente históricas em dois casos de grande carga política sobre aborto e o direito ao porte de armas.



O jornal The Washington Post, citando fontes anônimas, disse que o homem, na casa dos 20 anos, foi preso não muito longe da casa de Kavanaugh em Chevy Chase, Maryland, nos arredores de Washington, carregando uma arma e ferramentas para invadir uma casa. Ele disse à polícia que queria matar o juiz, segundo o The Washington Post.



De acordo com o jornal, as forças de segurança foram informadas do perigo que representava e o prenderam antes que chegasse à casa do juiz.



Elas disseram que ele estava "irritado" por um esboço divulgado no início de maio, segundo o qual a Suprema Corte poderia estar prestes a derrubar as proteções federais dos direitos ao aborto, provavelmente abrindo caminho para muitos estados proibirem completamente o procedimento.



Depois que o rascunho, escrito pelo juiz conservador Samuel Alito, vazou para a imprensa, manifestantes pelo direito ao aborto protestaram do lado de fora das casas de vários juízes, incluindo Kavanaugh.



O parecer final do tribunal será publicado no final de junho e ainda não se sabe se anulará ou não o processo Roe v. Wade, que há cinco décadas consagrou o direito constitucional ao aborto em todo o país.



O homem também se irritou com a recente onda de tiroteios em massa, disseram os investigadores ao Post.



Espera-se que o máximo tribunal também se pronuncie antes de 30 de junho sobre um caso de armas de fogo em Nova York que poderia flexibilizar as leis de controle de armas.



Kavanaugh é um dos três juízes da ala conservadora a Suprema Corte indicados pelo ex-presidente republicano Donald Trump. O máximo tribunal, de nove membros, conta atualmente com seis magistrados conservadores e três progressistas.



Confirmado em 2018 após um acirrado debate envolvendo acusações de agressão sexual desde sua juventude, Kavanaugh representa para muitos progressistas americanos a face da mudança do tribunal superior para a direita.