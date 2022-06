Acidente com micro-ônibus deixa 22 mortos no Paquistão

Vinte e duas pessoas morreram nesta quarta-feira no sudoeste do Paquistão quando o micro-ônibus em que viajavam caiu em um barranco devido ao excesso de velocidade, anunciaram as autoridades.



"O motorista estava muito rápido e (o veículo) bateu em uma barreira de segurança em uma curva, antes de cair no barranco", disse à AFP Muhammad Qasim, funcionário do distrito de Qila Saifullah, na província do Baluchistão.



O único sobrevivente, um adolescente de 13 anos, foi hospitalizado em estado crítico. Entre as vítimas fatais estão quatro crianças com idades entre três e nove anos.



Acidentes fatais de trânsito são comuns no Paquistão devido ao péssimo estado das rodovias, à falta de manutenção dos veículos e à direção temerária.