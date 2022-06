Atropelamento deixa um morto e oito feridos no centro de Berlim

Um carro atropelou vários pedestres na manhã desta quarta-feira no centro de Berlim, uma ação que matou uma pessoa e deixou oito feridos, anunciou o corpo de bombeiros da cidade.



O veículo bateu em uma vitrine em um bairro comercial perto da estação de trem Zoo e o motorista foi detido, segundo um porta-voz da polícia, que ainda não sabe se o ato foi deliberado ou se o condutor perdeu o controle do carro.



De acordo com o jornal Bild, a vítima fatal é um homem.



O atropelamento aconteceu perto da igreja Memorial, monumento emblemático da zona ocidental da capital alemã, situado em uma das avenidas comerciais mais movimentadas de Berlim, a Kurfürstendamm.



Muitos policiais foram enviados ao local, assim como para a praça ao lado, onde em 19 de dezembro de 2016 foi executado um atentado islamita com um caminhão em uma feira de Natal que matou 12 pessoas.



Segundo o jornal local BZ, o carro é um Renault prateado.