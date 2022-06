Fenômeno do mangá One Piece se aproxima do fim

Após 25 anos de existência e 490 milhões de exemplares vendidas em todo o mundo, o fenômeno do mangá One Piece entra em sua fase final, anunciou o autor japonês Eiichiro Oda.



A série, com novas páginas publicadas todas as segundas-feiras na famosa revista Shonen Jump da editora Shueisha, entrará em um hiato de um mês a partir do final de junho e será retomada em 25 de julho.



"Quero reorganizar a estrutura para encerrar o capítulo final o mais rápido possível. Então... perdão, mas vou fazer uma pequena pausa para me preparar para tudo", explicou Oda em um texto publicado na conta oficial do mangá no Twitter.



Desde a publicação do primeiro volume em 1997 no Japão, a história da busca do One Piece, um tesouro cobiçado por todos os piratas, incluindo o protagonista Monkey D. Luffy, tem mais de 100 volumes e 1.000 capítulos.



A série é uma das mais populares do mundo e seu criador, de 47 anos, entrou para o livro dos recordes Guinness pelo "maior número de cópias de quadrinhos publicadas por um único autor".



A plataforma de streaming Netflix, que prepara uma série inspirada no universo de One Piece, divulgou na segunda-feira as primeiras imagens de sua adaptação, sem revelar a data de estreia.



NETFLIX



Twitter