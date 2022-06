Acidente de trem deixa pelo menos 17 mortos no Irã

Ao menos 17 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta quarta-feira (8) após o descarrilamento de um trem perto de Tabas, na região central do Irã, em uma linha que faz o trajeto entre as cidades de Mashhad e Yazd.



"Dezessete pessoas morreram e 37 feridas foram levadas para o hospital. O balanço de vítimas fatais vai aumentar porque vários feridos estão em condição crítica", anunciou o porta-voz do serviço nacional de resgate, Mojtaba Khaledi.



Imagens divulgadas pela agência estatal Isna mostram um vagão tombado na ferrovia e outros quatro arrastados pelo acidente.



O vice-presidente da empresa estatal ferroviária, Mir Hassan Moussavi, disse que o trem transportava 348 passageiros.



"Descarrilou depois de bater em uma escavadeira que estava próxima da via", afirmou.



Cinco dos 11 vagões do comboio saíram da via, informaram os serviços de emergência. O acidente aconteceu às 5H30 locais (22H00 de Brasília, terça-feira).



O acidente acontece poucas semanas depois do desabamento de um edifício na região sudoeste do Irã, que deixou 43 mortos.



Em 2016, dois trens colidiram e pegaram fogo no norte do país, uma tragédia que provocou 44 mortes e dezenas de feridos.